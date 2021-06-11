意大利在歐國盃揭幕戰以3:0大勝土耳其，當中有入球的恩斯治尼和交出1傳1射的恩莫比尼當然是關鍵人物，但中場線的佐真奴費路絕對應記一功，29歲的他在中場多次反搶成功，令對方無法進行反擊，他今仗的傳球成功率更高達94%。

在馬高華拉提的缺陣下，佐真奴與尼高路巴列拿和文路爾盧卡迪利組成中場線，在領隊文仙尼的高壓迫戰術後，三位中場可謂非常穩職，基本上球隊前場一失球，整條中場線都會上前壓迫進行反搶。

今仗佐真奴的位置偏後，較少上前參與進攻，但他卻展示中他的位置感和球場觀察力，多次上次反搶，基本上每次他都能拿下意大利的second ball，據歐洲足協官網顯示，今場佐真奴全場反搶次數為8次，是全隊最高，他的中場拍檔尼高路巴列拿和文路爾盧卡迪利合共的反搶次數亦只有6次。

除了反搶次數外，佐真奴今仗的其他數據同樣出色，當中包括4次的攔截成功，在他6次的地面爭球中，亦有5次成功，可見土耳其球員要打穿意大利的防線亦絕不容易。佐真奴今場的傳球成功率高達94%，85次的傳球中他只傳失5球，這亦令意大利非常信任自己的中後場，放膽把兩閘壓上進攻，亦令球隊全場擁有63%的控球率。下半場他在中場更有一次突破，擺脫了2名對方球員後再傳球，亦令各位球迷印象深刻。

佐真奴在上月剛替車路士贏下歐聯冠軍，當時大家的目光都放在他的隊友尼高路簡迪身上，但今仗這位29歲中場亦展示出自己的實力。假如馬高華拉提復出後，意大利的中場線將會更為完整，相信意大利在中場的控制力會大大加強。

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