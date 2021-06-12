原定上年舉行的歐國盃，因為疫情終於今個星期開鑼；《蘋果》特別製作全新體育節目《EURO借富》，由前香港5人足球代表黃耀富和YouTube球評家何Wayne(何冠寰)做主持，第1集請來前香港隊隊長陳偉豪任嘉賓主持，大談這個球壇盛事，足本重溫可按此。

歐國盃第一輪分組賽焦點，自然是星期日D組大戰，英格蘭在倫敦主場鬥克羅地亞；何Wayne覺得英格蘭眾多球迷，往往背負很大壓力，所以首場的勝負，對球員的信心有很大影響，所以英軍首戰克軍，如果可以報回3年前世界盃準決賽被淘汰之恥，將大大刺激球員的士氣，甚至一條心走得更遠。

歐國盃冠軍、神射手預測，陳偉豪覺得位於A組的意大利，因為上線對手甚弱，如順利首名出線，晉級四強前最大對手，可能只是荷蘭、俄羅斯之流，情況一如上屆葡萄牙，走線有利就不用踢硬仗殺入決賽。黃耀富則看好法國，始終陣容甚強，教練迪甘斯注重防守，在大賽十分重要，加上中場孖寶保羅普巴與尼高路簡迪，在國家隊十分合拍。陳偉豪支持意大利，同樣支持意國前鋒恩莫比尼能成為神射手，何Wayne看好比利時前鋒盧卡古，黃耀富則捧法國前鋒基利安麥巴比。

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