21:01更新

【威爾斯 0:0 瑞士】

比賽展開！

20:02更新

兩軍正選陣容出爐！

威爾斯（4-3-3）

門將：丹尼禾特

後衞：干拿羅拔斯、祖朗頓、賓戴維斯、麥菲咸

中場：祖摩利、祖阿倫、艾朗藍斯

前鋒：丹尼爾占士、基化摩亞、加里夫巴利

瑞士（3-4-1-2）

門將：恩尼森馬

後衞：尼高艾維迪、法比安舒哈、文路爾艾簡治

中場：奇雲麥巴布、費奧拿、格列沙加、列卡度洛迪古斯

中場：梳頓沙基利

前鋒：比列安保路、施費洛域

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周六頭場上演另一場歐國盃A組賽事威爾斯惡鬥瑞士。上屆首次參賽就打入4強的威爾斯，事隔5年後再躋身分組賽，加里夫巴利繼續是焦點，此子上季季尾在熱刺越踢越好，將與丹尼爾占士及哈利威爾遜等組成進攻線。

瑞士一向穩打穩紮，近幾屆大賽都可以順利晉級淘汰賽，自然被看高半格，因此足智彩也開出讓平/半的盤口。不過，瑞士今屆進攻線除了施費洛域在賓菲加是必然正選兼首席射手，其他如梳頓沙基利及比列安保路在球會都踢後備，但整體實力仍是平均過威爾斯。

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