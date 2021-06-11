歐國盃B組周六進行首輪賽事，先上演是丹麥對芬蘭，尾場比利時對俄羅斯，而世界排名第1的比利時是此組的出線大熱，首戰對俄羅斯有足夠實力打開分組賽勝門。

比利時在歐國盃外圍賽戰績彪炳，10戰全勝攻入40球失3球， 陣中大部份球員效力各大聯賽的大球會，且是主力，前中後三線都極具級數，經過上屆世界盃後有充足時間磨合，默契更佳，當中前鋒盧卡古今季腳風甚順，有泰利文斯及夏薩特等支援，今屆會是歐國盃神射手熱門人選，但奇雲迪布尼因歐聯決賽受傷，或未能趕及分組賽上陣。俄羅斯連續五屆打入歐國盃決賽周，戰力有保證，惟與比利時比較，人腳實力是有段距離，首戰就算有主場之助，面對戰力有保證的比利時未必可以搶分。

丹麥今次沿用2018世界盃決賽周主力，可惜16強與克羅地亞激戰至互射12碼飲恨，但證明這支北歐雄獅實力相當強勁，絕對有能力威脅比利時的首名出線資格。至於芬蘭是此組牌面最弱一隊，預計每場都要踢守勢足球，而前線要留意是今季在英冠為諾域治射入26球，協助球隊重返英超的前鋒普基，不過面對有安達斯基斯坦臣和卡積亞兩位中堅統領的丹麥防線，還有門神卡斯柏舒米高把守最後一關，要攻破丹麥大門絕不輕易。

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