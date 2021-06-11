公鹿於周四季後賽東岸次圈G3回到主場鬥網隊，「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）拿下33分14籃板，與同獲「雙雙」的米度頓（Khris Middleton）合轟佔全隊總得分近8成的68分，「雙天保至尊」領公鹿險勝86:83，追至場數落後1:2。公鹿要走得更遠，還望隊友能像今場的米度頓一樣，分擔其得分重責。

文：華弟

公鹿首圈橫掃熱火完成甜蜜復仇，次圈對冠軍大熱網隊首兩戰卻被打到無還擊之力。他們今仗回到主場，有密爾沃基球迷吶喊助威，對手三巨頭之一的夏登（James Harden）續因傷倦勤（見另文），公鹿戰意更強，甫開賽首節就打出30:11的比分，字母哥和米度頓各包辦15分，上半場更拉開過21分差距。網隊亦迅速站穩陣腳，半場靠奇兵布魯士布朗（Bruce Brown）追近42:45。

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其餘正選得分偏低

下半場戰情緊湊，今仗交出30分的球星杜蘭特（Kevin Durant、KD）易邊後回勇，末節獨取11分，領網隊最後1分23秒反超83:80。米度頓此時挺身，全晚手感欠佳的賀里迪（Jrue Holiday）亦於11.4秒射入關鍵2分，加上最後2.1秒米度頓兩罰全中，並守死KD最後一擊，公鹿最後以三分險勝。

在本系列賽的首戰，公鹿教練保丹賀沙（Mike Budenholzer）被指在仍有機會反勝時過早收起字母哥，今仗他就把這位2屆常規賽MVP放在場上達43分鐘，米度頓和賀里迪更打足44及46分鐘，結果取得成效。公鹿雖不至陷入落後0:3的劣勢，但字母哥賽後承認球隊贏得不漂亮。

罰球成字母哥噩夢

兩隊今場命中率其實相當低迷，公鹿整晚只得37.8%命中率，只是網隊更差，94投34中射失了60球。除字母哥與米度頓，其他正選球員得分都偏低，賀里迪得9分、布祿克盧比斯（Brook Lopez）僅3分，PJ特加（P.J. Tucker）更捧蛋。

獲33分14籃板的字母哥，罰球亦「大針」並再度違反射罰球10秒規例，今仗投出生涯最多8記三分更只入1球。但翻看數據，他今仗和米度頓合交68分，佔整隊得分的79%，在年薪千萬的賀里迪整晚14投4中，以及其他球員未能得分時拯救了球隊。球隊今仗更靠拼勁防守，壓制KD和K艾榮（Kyrie Irving）兩大主力。字母哥賽後感激球隊：「我們的得分不多，但我們拿下了勝利。我們知道這場比賽非常難打，正因如此更需要獲勝，希望下仗繼續取勝。」字母哥無疑是公鹿的核心，不過若沒更多隊友挺身分擔進攻工作，要爭取逆轉將非常困難。下仗G4將於香港時間周一續於公鹿主場進行。