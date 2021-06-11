歐國盃首戰由意大利三球擊敗土耳其，意大利全場中場展現出強勁的統治力，壓迫和反搶速度非常高；相反土耳其上半場穩守戰術非常成功，可惜在下半場接連失分，最終令球隊吃下大敗。
意大利
今仗意大利展示出中場強大的壓迫力，在佐真奴率領的中場線令球隊幾乎得到每次的反搶機會，令土耳其未有太多的反擊機會。球隊今仗亦依賴兩閘壓上進攻，左閘史賓亞蘇拿亦有一記助攻，而右翼杜文尼高貝拉迪同樣相當活躍，正正就是他的傳中令對方擺烏龍。前鋒恩莫比尼展示出他的把握力，雖然全場明顯的機會不多，但仍交出一傳一射，是球隊獲勝的重要人物之一。
陣式
4-3-3
門將
基安盧基當拿隆馬 7分
後衞
費奧倫斯 6分
基亞連尼 7.5分
邦路斯 7分
史賓亞蘇拿 8分
中場
文路爾盧卡迪利 7.5分
佐真奴費路 8.5分
尼高路巴列拿 7分
前鋒
杜文尼高貝拉迪 7.5分
恩莫比尼 8分
恩斯治尼 8分
土耳其
土耳其今仗可謂打了「半場好波」，上半場球隊明顯希望保持不失，球隊基本上大部分時間都10人守在後面，成功令意大利無法入球。不過，球隊的反擊能力不足，往往有機會前場只有布拉卡爾馬斯一人獨力難支。下半場球隊換入辛基斯安達後令反擊速度提高，希望嘗試進攻，但就令後防有更多空位致失球，其後門將烏古簡卡基亞的傳球失謂更簡接令球隊三分全失。
陣式
4-1-4-1
門將
烏古簡卡基亞 4.5分
後衞
薛基施歷 6分
美列迪美羅 5分
蘇恩古 5.5分
烏密特美拉斯 5.5分
中場
簡倫卡拉文 6分
奧辛杜芬 6.5分
奧基約高斯魯 7分
耶斯斯 6分
查漢奴古 6.5分
前鋒
布拉卡爾馬斯 6分
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