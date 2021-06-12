位處歐國盃A組的瑞士，周六與威爾斯踢成1:1握手言和。雖然瑞士最終只能獲得1分，但此役正選前鋒比利安保路射入國際大賽的首個入球，一度令球隊有望帶走三分，而且這名24歲鋒將此役在前場多次創造威脅，令威爾斯防線出現多次險情。

有份跟隨瑞士出戰2018世界盃及2016歐國盃的安保路，此前一直未有再國際大賽當中入球，直至今次2020年歐國盃首戰對着威爾斯，終於成功打破國際大賽入球荒。除了入球之外，其實安保路此役的表現相當亮眼，全場6次射門有3次中目標，錄得2次成功過人與威爾斯的丹尼爾占士並列最多，而且亦交出2次關鍵傳送。本來去到比賽尾段，安保路更頭槌二傳助攻隊友加雲洛域破網，惟後者入球無效，否則的話安保路定必可以成為瑞士的最大功臣。

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