威爾斯周六會在歐國盃A組首戰對陣瑞士，中場艾朗藍斯賽前透露自己在祖雲達斯效力，僱用了自己的醫療和體能團隊，但回到國家隊則信賴這裏的團隊，似是暗指祖記的工作人員不可靠。

藍斯自加盟祖雲達斯後一直未能融入球隊，上季再因傷患及不獲前教練派路信任的緣故，22場意甲出賽得13場正選。回到國家隊備戰歐國盃的他，似乎歸咎於祖記的醫療及體能團隊不夠好，要令他在之後自雇這些人士。

「在過去兩個賽季，是非常具有挑戰性的時期，有很多我不習慣的因素和變化。最終，我有了自己的團隊，他們只專注於我，讓我盡可能拾回最佳狀態。」這位威爾斯中場續謂：「足球是團隊的運動，很多時候是在說一個團隊，而每個人都做着相同的事，但有的球員需要更多的關心，所以我就將這責任交到自己手上，身邊找了適合的人，而我現在感覺很好，信心也回來了。」

不過，藍斯沒有帶他的團隊來到比賽及集訓地點巴庫，原因是他相信威爾斯國家隊雇用的教練團隊：「我跟隨他們的要求，做了幾周，很愉快，也安頓得很好。威爾斯的工作人員和醫療團隊都非常出色，他們對討論持開放態度，重要的是所有人都保持一致。從在阿仙奴的日子，我就認識他們當中很多人，也了解我的身體和需要，希望能讓我發揮出作用。」

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