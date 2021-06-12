歐國盃C組第一輪賽事，奧地利對新丁北馬其頓，88年盟主荷蘭則主場火併外圍賽不敗出線的烏克蘭。奧地利兩仗熱身賽零入球，德國籍教練科達，應會倚重一批德甲兵為骨幹。剛轉會皇家馬德里的阿拉巴，預計會移上中場，而史特加前鋒卡拉積錫，會取代老將阿拿奧杜域掛帥。

北馬其頓3月份擊敗德國後信心大增，近兩仗熱身賽射入5球，效力拿玻里的艾馬斯、列斯聯艾洛斯基以及老將彭迪夫將會是三線的主力。奧地利過去毛病是外圍賽一條龍，決賽周一條蟲，面對北馬其頓，可說是五五波。

荷蘭在大賽前先有施利臣確診，再有中場雲迪碧克因傷退隊，但整體實力仍然強橫。近兩仗熱身賽共射入5球，其中3球來自迪比，預計他會與禾夫斯堡的韋荷斯一起攻堅。此外，門將一職無論是告爾或史迪基倫堡把守，都有足夠經驗應付，畢竟兩人都曾經在世界盃登上陣，加上與陣中的球員合拍多年，荷蘭的防守力並不成問題。舒夫真高領軍的烏克蘭，最後兩仗熱身賽分別擊敗北愛爾蘭與塞浦路斯，射手耶莫蘭高射入兩球，而另外兩位主力辛真高與耶梅卓克也有斬獲，狀態不俗。以整體實力而言，荷蘭只要集中精神，有能力小勝對手。

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