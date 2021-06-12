歐國盃揭幕戰，A組有主場之利嘅意大利鬥土耳其，靠下半場入三球，3:0擊敗土耳其。鄭兆聰就話今場土耳其水準有啲令人失望，除咗查漢奴古有嘗試進攻之外，其他球員都表現一般配合唔到，小組出線下場真係要努力啲。Ricky亦都話文仙尼前場壓迫戰術都好成功，除咗上半場前線把握力差少少但整體表現都唔錯，想喺A組出線機會好大。

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