香港男子籃球隊相隔16個月再戰FIBA亞洲盃外圍賽，大軍上周三出發約旦首都安曼，並於周日和周二兩鬥關島。（有線602及662台今日8:55PM直播）然而港隊名單大變，去年2月鬥澳洲的球員悉數未有入選，由蘇志樂、黃律堯和楊文綱等人搭配小將參賽，全隊平均年齡只得24歲，教練趙永良冀一眾新人無包袱下能盡力一博，打出驚喜。

FIBA亞洲盃外圍賽因疫情多次延期，港隊自去年二月作客見負於C組對手澳洲後一直未有出賽，至今才落實於中立場約旦兩戰關島。受21日隔離政策影響，惠龍兒和李琪等過往港隊常客未在大軍名單之上，就連主帥安慶健也無法抽身帶隊，改由趙永良教練領一班新人參賽。大軍上周三出發約旦首都安曼，趙sir盼球員可放下包袱，在這兩場賽事盡力一博，「參加國際賽的機會不常有，而且亞洲盃是一項大型賽事，對這些球員來說是個很好的舞台，希望他們有所得着。」

關島男籃備戰今次亞盃外，早前遠赴美國洛杉磯，到前身為「曼巴學院」的The Sports Academy，找來湖人助教Phil Handy及其團隊的特訓，並到NCAA D1的長灘州立大學跟操。至於港隊本月初曾到西貢集訓三日兩夜，並找來亞運培訓隊對戰，黃律堯盼這次訓練有助球隊磨合。至於蘇志樂坦承餓波已久，雖然港隊和關島實力有一定差距，但仍會抱著「唔好輸」的心態拼盡全力，「對手的訓練質量比我們高，但我們遇到任何難關都要盡力克服，我們落場要博命，盡力打好每一球，告訴對手我們不是來玩的。」

是次外圍賽港隊與澳洲、新西蘭及關島同處C組，小組前兩名直接入圍八月於印尼雅加達舉行的決賽周，小組第三則須轉戰次圈分組賽，與其餘兩隊爭決賽周最後兩席，所有出線決賽周的球隊均獲23年男籃世界盃外圍賽的參賽資格。港隊現時一戰一負排榜尾，下周戰罷關島後，港隊尚要再鬥澳洲及兩戰新西蘭，受疫情影響，FIBA至今未公佈賽程，趙永良表示未有消息指澳、新兩隊會派員參賽，假如兩隊棄賽，相信港隊將直入決賽周。

港籃12人名單

趙鍵鋒、陳怡富、蔡駿賢、蘇志樂、楊文綱、楊子豐、黃律堯、陳可鈐、陳仲儒、梁文軒、許智朗、董家栢

港籃亞盃外對關島賽程

13/06：9:00pm（香港時間）

15/06：4:00pm（香港時間）

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