周六歐國盃B組丹麥對芬蘭一戰，丹麥主將基斯甸艾歷臣比賽中途倒地，隨後在場上接受急救，事件震驚全球體壇。而艾歷臣所效力的意甲球隊國際米蘭，行政總裁馬路達受訪時就表示艾歷臣以透過Whatsapp群組向國際隊友保平安，並澄清對方未有確診Covid-19以及接種疫苗。

今季艾歷臣助國際重奪失落多年的意甲冠軍，而一眾隊友在得知艾歷臣出事後亦非常擔心，周六隊友盧卡古為比利時上陣鬥俄羅斯梅開二度，慶祝時向鏡頭表示「I love you，Chris（艾歷臣）」為對方打氣。而周六為摩洛哥上陣的翼衞阿拉舒夫，入球後亦雙手擺出「24」（艾歷臣的球衣號碼），為對方送上祝福。

至於球隊CEO馬路達接受意大利傳媒訪問時表示，艾歷臣已在隊內的Whatsapp群組中報平安，而國際的醫療團隊已經與丹麥足總方面聯絡提供協助。事發之後，坊間有聲音猜測艾歷臣倒地是否與確診Covid-19或接種疫苗後出現副作用有關，但馬路達就澄清艾歷臣未有確診，亦未曾接種疫苗，與暈倒未有關係。

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