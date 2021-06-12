風頭躉英格蘭登場！周日歐國盃晚上九時頭場，D組英格蘭主場出擊迎戰克羅地亞。英格蘭備受看好以次熱門身份迎接決賽周，不過備戰時間不足，不少主力都沒在熱身賽上場，在分組賽或會表現慢熱，預計今戰入球不多，熱捧「入球大細」[2.5球]的「細」。

文：何西

英格蘭在三年前世盃表現甚有驚喜，戰至四強下馬，取得逾20年來國際大賽最佳成績，當時淘汰他們的對手正是克羅地亞。相隔三年英軍仍由修夫基執教，被部份英媒譽為如今實力更加出色，除了哈利卡尼及基爾獲加等主力外，亦湧現了一眾新星，菲爾科頓、美臣蒙特以及迪格蘭賴斯等，難怪被外界寄予厚望，能在今屆歐國盃有所作為。

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兩場熱身賽僅小勝

雖然英格蘭實力不俗，不過首場分組賽對克羅地亞，又未必會踢得輕鬆。英格蘭在決賽周前2場熱身賽皆以1:0小勝奧地利與羅馬尼亞，該兩仗陣容皆不整，約半隊球員因出戰上月尾歐聯及歐霸決賽而延遲歸隊，對球隊備戰有影響，亦難望在決賽周展開便馬上上力，或會有慢熱情況。

英格蘭賽前最大憂慮是後防主力哈利馬古尼受傷，自上月初起至今未有參加正式比賽。雖然這名曼聯守將日前已復操，但到上周三卻又一度缺操，相信修夫基未必會馬上讓他出任正選。經過兩場熱身賽的試驗，據悉修夫基已確定以3-4-3為英格蘭在歐國盃首戰的主打陣式，更可能會有多達四名閘位球員擔任正選，包括中場兩側的左右翼衞，據悉三人防線中除了基爾獲加之外，修夫基亦決定讓曼聯的勞基梳爾擔任左中堅，夥拍史東斯應付首仗。

格仔軍退步求穩守

克羅地亞在2018年世盃獲亞軍佳績後，文迪蘇傑、拿傑迪錫及門將蘇巴錫等功臣相繼退出國家隊，球隊成績亦下滑，單計2020年共8場比賽僅贏2場，到今年始有改善，最近4場比賽僅不敵世界排名第1的比利時。對英格蘭球員有相當認識的中堅洛夫雲有輕傷在身上陣成疑，一旦今戰未能候命，預計由馬賽的卡列達卡亞夥拍後防最經驗豐富的杜馬高維達。

面對英格蘭，克羅地亞能夠取得一分已屬理想賽果，後者在今年進行了五場比賽，當中僅3:0擊敗馬耳他一仗的總入球多於2球，先求穩守伺機進行快速反擊相信會是克軍的取向，敲[2.5球]「細」。