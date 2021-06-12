港足上周六凌晨在巴林舉行的世界盃亞洲區外圍賽次圈C組賽事，面對世界排名68的伊拉克，開賽11分鐘便因中堅馮慶燁的烏龍球失守，港隊反撲乏力，最終以0:1落敗，連續五場國際賽全敗。

世界排名144位的港足上仗1:3不敵亞洲2哥伊朗，休戰逾一周，上周六凌晨遇分組賽不敗的伊拉克，甫開賽便捱打，戰至11分鐘，伊拉克翼鋒艾森右路傳中，港隊中堅馮慶燁既不夠主動，且判斷錯誤，選擇用頭槌解圍出錯，將皮球頂入自己網內，助伊拉克領先1:0。

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全場僅孫銘謙一腳射門

港隊失守後捱打至中段始取回較多控球，並嘗試組織，但傳送與配合欠佳，整個上半場未有任何射門，半場落後0:1。易邊後，港隊主教練麥柏倫以余煒廉入替馮慶燁，但防線續受壓；戰至59分鐘，伊拉克守衞阿巴謙接應角球無人看管頭槌頂斜。後備上陣的港隊小將孫銘謙在72分鐘於禁區頂浪射出界。82分鐘，伊拉克中鋒侯辛接應傳中頭槌攻門，稍欠角度被港隊門將葉鴻輝輕易沒收，伊拉克終藉港隊烏龍球，繼首循環以2:0勝出後，再贏香港1:0，全取三分後，7戰17分重返榜首，2分領先同日以10:0狂數柬埔寨的伊朗；港隊7戰5分排第4位，下周三分組賽最後一戰對跌落第三的巴林。

縱使港隊有充裕時間準備，此戰控球指數達4成3，可惜戰況不似港隊教練團預期，甫開賽已捱打，中場防守不夠主動，全場只有孫銘謙一記浪射，表現差勁，賽後遭熬夜看直播支持港足的球迷狠批。港隊主教練麥柏倫賽後對戰果感到極失望，他說：「我們很努力、防守有系統，伊拉克難以撕破防線、製造入球機會，最終對手有運獲勝。這記烏龍球是愚蠢且低級的嚴重錯誤，0:0才是合理戰果。」

需由青訓提升整體實力

對於港隊未能威脅伊拉克大門，麥帥賽後坦承進攻有很多地方需要改善：「球員走位及傳送確實很恐怖，走動亦不足夠，當對手壓迫時，太容易失去控球權，以致未能有效組織攻勢，球隊確實需要在進攻上再下苦功。」麥帥指港隊受疫情影響，年半沒訓練及比賽，同組幾支西亞隊則在疫情期間維持訓練及比賽；他又重申要整體提升港隊實力，培訓更多具對抗能力應付國際賽的本地球員，且必須從青訓做起，提升年輕一代球員的技戰術能力。

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