英格蘭中場美臣蒙特在周日歐國盃D組首仗對克羅地亞前，透露上季在歐聯4強淘汰皇家馬德里時，曾請敵軍的車路士隊友高華錫幫手，取得克國傳球大師莫迪歷的球衣。

美臣蒙特自小就欣賞莫迪歷，一直對這位35歲克羅地亞中場的傳球和控球技術十分着迷，於是他在4月尾的歐聯賽事後，找高華錫幫忙為他要得莫迪歷的球衣。

「他一直是我仰慕的球員，從他效力熱刺時，我就一直密切關注他。與他比賽，感覺很奇怪，因為我看過他的比賽這麼多，知道他的移動和他接下來會在場上做甚麼.....」自言對莫迪歷很了解的他續謂：「我在4強首回合時就和高華錫談過，問可否在賽後得到他的球衣，結果真的拿到了，到了次回合，他反而要我的球衣，因為首場比賽我只拿了他的，但沒有給回他我的球衣，後來聽高華錫說，莫迪歷其實也喜歡和其他球員交換球衣。」

他又表示莫迪歷當時還和他說話，態度親切地祝福他和車路士在決賽好運：「能夠和他說話的感覺太棒了，而他想要我的球衣更使我不知所措。我保留不少出色的球衣在家中，這些衣服都是特別的。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波