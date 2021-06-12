【C組】歐國盃C組第一輪賽事，有奧地利對新丁北馬其頓，1988年盟主荷蘭則在主場火併外圍賽不敗出線的烏克蘭。奧地利兩仗熱身賽零入球，德國籍教練科達應會倚重一批德甲兵為骨幹。剛轉會皇家馬德里的阿拉巴（左），預計會移上中場，而史特加前鋒沙沙卡拉積錫，會取代已前往中超搵食的老將阿拿奧杜域掛帥。

北馬其頓3月份擊敗德國後信心大增，近2仗熱身賽射入5球，效力拿玻里的艾利夫艾馬斯、列斯聯阿里奧斯基以及老將彭迪夫將會是三線的主力。奧地利過去毛病是外圍賽一條龍，決賽周一條蟲，面對近年氣勢強勁的北馬其頓，可說只是五五波。

荷蘭在大賽前雖先有門將施利臣確診，再有中場雲迪碧克因傷退隊，但整體實力仍然強橫。近2仗熱身賽共射入5球，其中三球來自迪比，預計他會與禾夫斯堡的韋格賀斯攻堅。此外，門將一職無論是告魯爾或年紀較大的史基倫堡把守，都有足夠經驗應付，畢竟兩人都曾經在世界盃上陣，加上與陣中的球員合拍多年，即使缺少幾名中堅，荷蘭的防守力並不成問題。

由舒夫真高領軍的烏克蘭，最後兩仗熱身賽分別擊敗北愛爾蘭與塞浦路斯，射手耶莫蘭高射入兩球，另外兩位主力辛真高與耶林卓克也有斬獲，狀態不俗。不過以整體實力而言，荷蘭只要集中精神應戰，有能力小勝對手。

文：陳婉婷（前亞洲足協最佳女教練）