周日歐國盃C組賽事，歷史性首次參加重大國際賽事決賽周的北馬其頓，對陣歐洲中游球隊奧地利。雖然北馬其頓在經驗上明顯不足，惟球隊士氣正佳，首場賽事有力造出冷門戰果；奧地利整體實力雖然較高，但往績難予人信心，今場難讓得起半/一，寧捧下盤。

賽前不多人期望首度闖入歐國盃決賽周的北馬其頓可以有分落袋，不過近兩年球隊的表現極具說服力，過去14場比賽當中只輸2場，在世外作客2:1戰勝德國更成為球隊的代表作，由此證明北馬絕對有能力與歐洲一線隊比拼。這次歐國盃大軍名單當中雖只有5人效力5大聯賽，惟球隊前線上有老將彭迪夫坐鎮，而且排出三中堅陣式令球隊防守有改善，近4場只失了2球。

這次奧地利大軍名單有20人來自德甲或德乙，比德國隊更多。雖然奧軍陣中有阿拉巴、沙比薩及阿拿奧杜域幾名熟悉的名字，惟球隊近6仗只曾贏過1場，面對蘇格蘭及斯洛伐克這些實力一般的球隊亦無法取勝。即使奧地利2019年歐國盃面對北馬2戰全勝，但這次形勢已完全不同，奧地利要首戰全取三分有難度。

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