比利時周六在歐洲國家盃B組首戰大勝俄羅斯3:0，但有後衞卡斯泰尼及維頓漢先後傷出，比利時教練馬天尼斯賽後更證實，卡斯泰尼因為眼窩骨折已肯定缺席今屆歐國盃餘下賽事。

25歲的李斯特城後衞卡斯泰尼是次參加國際大賽，惟他上半場與俄羅斯的古斯耶耶夫頭部碰撞後受傷，於27分鐘由梅尼亞入替。馬天尼斯其後透露，卡斯泰尼被送到醫院，經檢查後發現他眼窩骨折。

馬天尼斯說︰「真的是壞消息，很遺憾看到卡斯泰尼告別這個賽事。」馬天尼斯表示卡斯泰尼經檢查後顯示他有雙骨折，「現在將會接受必須的治療。」

去年9月由阿特蘭大加盟李斯特城的卡斯泰尼，上季各項賽事為李城上陣34場，並協助球隊首奪英格蘭足總盃，他的受傷對比利時國家隊及李城都是重大打擊。至於因為足踝受傷而於77分鐘由華美倫入替的維頓漢，馬天尼斯希望其傷勢不是太嚴重，他說︰「維頓漢是典型的足球受傷，足踝撞傷，我們將會待48小時以了解其傷勢，但我預期不會太嚴重。」

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