比利時的卡斯泰尼（21）與俄羅斯的古斯耶耶夫碰撞後傷出，教練馬天尼斯賽後證實這名李斯特城後衞因為眼窩骨折將會缺席今屆歐國盃餘下賽事。
比利時周六在歐洲國家盃B組首戰大勝俄羅斯3:0，但有後衞卡斯泰尼及維頓漢先後傷出，比利時教練馬天尼斯賽後更證實，卡斯泰尼因為眼窩骨折已肯定缺席今屆歐國盃餘下賽事。
25歲的李斯特城後衞卡斯泰尼是次參加國際大賽，惟他上半場與俄羅斯的古斯耶耶夫頭部碰撞後受傷，於27分鐘由梅尼亞入替。馬天尼斯其後透露，卡斯泰尼被送到醫院，經檢查後發現他眼窩骨折。
馬天尼斯說︰「真的是壞消息，很遺憾看到卡斯泰尼告別這個賽事。」馬天尼斯表示卡斯泰尼經檢查後顯示他有雙骨折，「現在將會接受必須的治療。」
去年9月由阿特蘭大加盟李斯特城的卡斯泰尼，上季各項賽事為李城上陣34場，並協助球隊首奪英格蘭足總盃，他的受傷對比利時國家隊及李城都是重大打擊。至於因為足踝受傷而於77分鐘由華美倫入替的維頓漢，馬天尼斯希望其傷勢不是太嚴重，他說︰「維頓漢是典型的足球受傷，足踝撞傷，我們將會待48小時以了解其傷勢，但我預期不會太嚴重。」
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