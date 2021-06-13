現年26歲的英格蘭翼鋒史達寧，今季在曼城演出低沉，整季各項賽事只攻入14球，比起對上一季足足少18球，踏入2021年在球會的正選位置，更已經被20歲新星菲爾科頓取代。不過英媒指出，國家隊領隊修夫基仍對史達寧信任有加，周日英軍惡鬥克羅地亞一戰，史達寧將可以力壓拉舒福特、基亞利殊及菲爾科頓獲得正選機會。

年少成名的史達寧，原來是今屆英格蘭陣中喼帽最多的球員，成為國家隊資歷最深的成員。在訓練中測試三中堅陣式效果不佳後，英媒指修夫基將改踢4後衞陣式，這樣可以令英軍多派一名正選球員，由於車路士中場美臣蒙特今季狀態正佳，他將肯定獲得正選夥拍隊長哈利卡尼攻堅，不過餘下一席正選英軍卻選擇甚多。

雖然有友賽中基亞利殊表現最好，但在國家隊資歷不足，預計會被列作後備；拉舒福特雖然是修夫基的愛將，不過此子正受不同的傷患問題困擾；另外菲爾科頓只得21歲，修夫基認為他過於年輕，故大賽經驗較為豐富的史達寧，將由藍月副選變身為三獅主力，且看今季在曼城失機頻頻的史達寧，能否把握機會踢爭氣波，奠定今屆正選席位。

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