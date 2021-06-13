尼納特（Kawhi Leonard）周六取得34分，加上保羅佐治（Paul George、PG）貢獻31分，協助快艇在NBA季後賽西岸次圈第三回合，主場以132:106大勝爵士，場數追近至落後1:2。

「我們都明白從現在開始，必須打得更加進取，不惜一切代價也要取得勝利。」保羅佐治說。「協助球隊在進攻端上有個好開始，是我們必須做的事情。」

在首兩回合投射命中率只得34.3%的PG，今仗終於尋回手感，全場24投12中，包括在三分區10投6中，另外在罰球線上2射1中，合共取得31分。他單在第二節便有12分進賬，並在一段13:2的攻勢中獨得8分，協助快艇拉開戰局，半場領先64:49。

戰至下半場，就輪到尼納特接力發威，他在最後兩節合共攻入24分，全場有34分及12個籃板球，加上列治積遜（Reggie Jackson）與巴登（Nicolas Batum）各得17分，成功協助快艇扳回一城。

爵士方面，頭兩回合場均有41分的米曹（Donovan Mitchell），取得全隊最高的30分，但在快艇的重點看守下，他頭四起手全部落空，並要戰至第二節尚餘7分34秒，才取得今仗個人首個入球。「我們賽前已強調，米曹今仗無法擊敗我們。」PG說。「我們不會容許他輕鬆起手，並要迫使爵士由其他人進攻。」

恩高斯（Joe Ingles）與卡拉臣（Jordan Clarkson）分別為爵士取得19及14分。該隊今仗44次起手射三分入了19球，命中率達到43.2%，但受制於快艇的區域聯防，兩分球命中率只有42.5%（40投17中），成為落敗主因之一。

雙方周一將進行第四回合賽事，並會繼續由快艇主場。

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