克羅地亞周日便會在歐國盃D組首輪賽事，出戰作為今屆奪標熱門之一的英格蘭，效力車路士的中場高華錫，以及曾在英超打滾七年、先後踢過修咸頓與利物浦的中堅洛夫雲賽前就化身「間諜」，教導國家隊隊友如何對付三獅軍團。

「我們隊內一直有談論（如何對付英格蘭），他們都曾在那裏踢球，了解當地的踢法與球員心態，所以能與我們分享當中的心得與竅門。」效力里爾的克羅地亞守將杜馬高巴達歷說。「這肯定會為我們帶來很大幫助，我們有跟高華錫及洛夫雲傾談，他倆可以帶來很大的貢獻。

高華錫是克羅地亞陣中，目前唯一在英超「搵食」的球員，而他今仗將有機會面對他在車路士的隊友美臣蒙特、芝維爾及列斯占士。杜馬高巴達歷表示，克羅地亞已準備就緒。「我們一直努力練習，並已部署好作戰計劃。我們本周在進攻及防守上，都把所有戰術試勻了，且看到時可有甚麼用得着。」

這位21歲小將又謂，期望今仗可以獲派正選上陣。他說：「我希望能夠正選上陣，並正為此目標而努力。這要由教練決定，但我已百分百準備好了。」

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