76人周六宣佈，周五在對鷹隊的NBA季後賽東岸次圈第三回合，因傷退下火線的後衞丹尼格連（Danny Green），最少要休戰兩周，肯定會錯過這個系列賽餘下的所有賽事。

76人在第三回合作客以127:111擊敗鷹隊，總場數反超前2:1，但丹尼格連在第一節尚餘8分15秒，便因為右邊小腿肌肉受傷，退下火線。這位33歲射手在下半場曾穿上保護靴，返回場邊為隊友打氣，而在接受磁力共振檢查後，證實他大約要休戰兩周。換句話說，丹尼格連將會缺席東岸次圈餘下各場賽事，但假如76人晉級東岸決賽，他仍有機會再次上場。

過往曾代表三支不同球隊，贏過三次總冠軍的丹尼格連，在對鷹隊的頭兩回合賽事雖然手感平平，場均只有4.5分，但在次回合就交出了8次助攻，協助球隊以118:102勝出，場數追平1:1。76人主帥李華士表示，暫時仍未決定會派誰頂上擔任正選，但在第三回合取得14分的哥馬斯（Furkan Korkmaz）表明自己已準備好挺身而出。他說：「我不知道丹尼目前的傷勢如何，但願情況不太壞。我希望大家都能保持健康，但如果他無法上陣，我已準備好隨時頂上。」

第四回合將於周一舉行，並會繼續由鷹隊主場。

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