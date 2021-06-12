近年極力聲討中國泳手孫楊是「騙子」的澳洲泳手賀頓，周六出戰國家隊奧運選拔賽時間未達標，未能取得今屆東京奧運的400米自由泳（下稱400米自）資格，宣告衞冕失敗。

曾於上屆巴西里約奧運400米自擊敗孫楊奪金的賀頓，周五參與澳洲奧運選拔賽Day 1，25歲的他在400米自竭盡全力，游出3分43秒92的時間，成為過去12個月全球其中一個最快的400米自時間，惟始於不及其他國家隊隊友快。他於首300米仍與隊友韋寧頓（Elijah Winnington）叮噹碼頭，但後者最後100米狂爆，最後游出3分42秒65，賀頓亦在尾段被麥隆連（Jack McLoughlin）爬頭，對方游出的3分43秒27亦比他快。只有該項目時間最快的兩位能奪得資格代表澳洲出賽，賀頓未能爭取衞冕。

雖然他錯過了400米自，但他在為期六天的選拔賽，仍能於800米自、1500米自及4X200米自的項目中爭取東奧資格。澳洲泳協今年為資格賽定下非常高的標準，運動員要入圍，游出的成績必須比2019年游泳世錦賽決賽的成績更快。作為該國獎牌其中一個重要來源，澳洲於游泳項目可最多揀選56位泳手，包括各28位男、女泳手。賀頓除在池內跟孫楊力拼400米自獎牌，池外也聲討這位中國泳手，他認為對方服食禁藥是位騙子，前年游泳世錦賽他就拒絕與孫楊同台及握手，近年慘成內地網民狙擊對象，更曾被死亡恐嚇。

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