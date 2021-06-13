國際米蘭球星基斯甸艾歷臣周六在丹麥對芬蘭的歐國盃比賽中突然倒下並失去意識，但丹麥隊醫馬田保臣和醫療團隊通力合作，為艾歷臣施行心肺復蘇法，成功將他救回。

馬田保臣其後在記者會上親述當時情況︰「當基斯甸倒下，我們奉召到球場上。我自己沒有看到那一幕，但相當肯定他不省人事。當我去到他身邊，他側躺着。他正在呼吸而我可以看到脈搏，但突然發生了改變，正如大家所見我們開始為他進行心肺復蘇。」馬田保臣續道︰「醫療團隊和其他職員的協助來得真的很快，在與他們通力合作下我們做了應該做的事情。我們救回了基斯甸。」

艾歷臣在搶救後回復意識，可以自主呼吸，送院後情況穩定，未來數日以至數周相信會接受大量檢查，以查找他在球場忽然倒下背後的問題。據《每日郵報》報道，29歲的艾歷臣職業生涯從沒有心臟問題，生涯11次體測全部順利過關。

有報道指，艾歷臣的心臟曾停頓5分鐘，他於2013至2010年效力熱刺時的隊醫Sanjay Sharma認為，需要接受心肺復蘇的這名丹麥中場可能是心搏停止，他能存活是奇蹟，並警告說沒有任何足球體測是「萬無一失」。

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