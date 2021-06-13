周日英格蘭在歐國盃的首場賽事，坐鎮溫布萊球場以1:0小勝克羅地亞。除了跟隨英格蘭出戰的26位國腳之外，其他沒有入選英軍的球員同樣以自己的方式去為球隊打氣。在最後階段落選的連格，就決定在酒吧與朋友一起觀看這場英格蘭的賽事，至於前曼聯前鋒朗尼以及白禮頓中場拉爾拉拿就選擇入場支持。

本來有份入選修夫基最初33人名單的連格，此前有傳會頂替因傷退隊的阿歷山大阿諾特，搭上英軍歐國盃大軍的尾班車，可惜最終這個名額落在白禮頓後衞賓韋特手中。即使未有入選英軍，惟連格此前已公開表示會在歐國盃專心為英格蘭打氣，因此周日連格就身穿印有迪格蘭賴斯的英軍球衣，在一間酒吧當中與朋友為三獅軍團歡呼，28歲的連格更在IG上載了不少影片及照片，可以看到他們在酒吧中享用雞尾酒並高唱國歌。

自從2018年就未有為英軍上陣過的拉爾拉拿，就在賽前上載了自己身在溫布萊球場的照片，表示自己將會入場支持英格蘭。看台上拉爾拉拿並非唯一一名前英格蘭國腳，事關就連英格蘭的射手王朗尼以及前紅軍球員列納都成為了座上客，非常關注英軍的首場歐國盃賽事。只不過李斯特城前鋒占美華迪似乎就對英軍的賽事不太感興趣，事關這名前三獅國腳就把握了這段休賽期間，與妻子前往度假，並且上載了自己游泳的相片。

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