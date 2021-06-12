上周六歐國盃第二日賽事，A組的瑞士在阿塞拜疆中立場與威爾斯交手，雖然瑞士在下半場憑效力德甲慕遜加柏的比列安保路先開紀錄，幸威爾斯靠英冠卡迪夫城前鋒基化摩亞頭槌扳平，結果2隊踢成1:1各得1分。

今仗威爾斯球星加里夫巴利及艾朗藍斯正選上陣，但二人全場均沒有太多表現。開賽15分鐘，威爾斯中鋒基化摩亞接應丹尼爾占士左路傳中，頭槌攻門卻被瑞士門將恩尼森馬飛身撲走，差點為威爾斯先開紀錄。瑞士前鋒施費洛域上半場多達四次起腳，都未能命中目標，兩軍半場互交白卷。

雖然施費洛域不斷浪費機會，幸瑞士還有另一名前鋒比列安保路，此子49分鐘先利用速度及身形爆入禁區，單刀起腳被威爾斯門將丹尼禾特擋出後，隨即的右路角球，安保路即以頭槌破網，助佔盡優勢的瑞士領先1:0；隨後安保路繼續以速度威脅對手防線，惜隊友奇雲麥巴布接應皮球後射斜。

落後一球的威爾斯群起反撲，戰至74分鐘祖摩利右路傳中，基化摩亞頭槌破網，終助威爾斯追成1:1平手。85分鐘，瑞士的加雲洛域接應安保路二傳近門射入，但VAR指前者越位在先入球無效；90分鐘安保路近門頭槌，又被丹尼禾特飛身撲走，最終2隊踢成1:1平手完場。下場威爾斯將繼續留在巴庫，對首仗大敗的土耳其，至於瑞士則會遠征羅馬，惡鬥同組榜首的意大利。

文：尊嘉