【綜合法國外電】法網上周五男單四強上演天王級對決，一哥祖高域面對老對手「泥地王」拿度，結果前者在先輸一盤下連扳三城，最後反勝拿度盤數3:1，生涯第六次殺入法網決賽，周日將與大滿貫決賽「新丁」薛斯柏斯爭冠軍。要跟年輕12年的薛斯柏斯上演兩個時代的對決，祖高域不禁認老，稱要好好休息回復體力。（now670台及有線651台今日8:30pm直播男單決賽）

今仗是祖高域職業生涯第58次遇到拿度，泥地王正力爭刷新紀錄第21次贏大滿貫，兼第14次法網封王。面對強勢的拿度，祖高域開局就處於下風先輸一盤，但他及後越戰越勇，在第1及第2發球得分率上壓制拿度，更逼使他罕見地錄得55次無壓力下犯錯。結果祖高域花4小時11分鐘後，反勝拿度3:6、6:3、7:6（7:4）和6:2殺入決賽，力爭個人第2個法網及第19個大滿貫冠軍。祖高域回顧歷來在紅土賽鬥拿度均非常艱辛，今次終贏回一仗︰「這絕對是我在法網最出色的比賽，和我生涯其中一場打得最好的比賽。每次和拿度一同踏上球場，就知道要擊敗他如攀登珠穆朗瑪峯那樣困難。」

祖高域休息一天多後，周日決賽就要跟五號種籽薛斯柏斯爭冠軍，後者4強以3:2淘汰德國的施華利夫，生涯首入大滿貫決賽。薛斯柏斯此前3次入大滿貫4強都落敗而回，盼在大滿貫錦標上有零的突破。祖高域亦在2人生涯3次泥地賽交手中全勝，但面對只得22歲的薛斯柏斯，他都不得不認老：「明顯地我已不是年輕的一位，我只有一天半時間回復身體，現時就是需要休息，再去對陣這位狀態非常好的年輕人，不過我的回復能力很強。」