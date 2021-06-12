歐國盃開鑼，不少港人最愛的英格蘭周日於D組亮相。三年前的俄羅斯世盃，英軍難得事隔28年再入4強，最終獲殿軍，一支展現朝氣、活力及團結性的「三獅軍團」，令不少人再對他們充滿憧憬，深信不久將來有機會於大賽中染指錦標；果然今屆歐國盃前，該國繼續人才湧現，戰力更趨成熟，開鑼前奪標賠率更升溫至5.75倍，僅次法國，離55年來首次奪冠不遠矣？ 英格蘭有爭標利好條件，亦有不少固有問題需要克服，且看最後是能一了多年心願，抑或從頭到尾都只是一個自吹自擂的假象。

【利好因素】主場之利人才輩出

英格蘭的陣容很久沒有這麼被人看好，尤其前線人才輩出。約4、5年前，史達寧、拉舒福特及迪利阿里等都被譽為英軍未來希望，但來到今屆，阿里因狀態低迷被踢出大軍，史達寧與福仔的風頭亦被一班後輩蓋過，菲爾科頓、美臣蒙特甚至基亞利殊，可能在不少球迷心目中更值得在今屆擔任正選。連上季在韋斯咸「翻生」的連格，都因競爭激烈而落選26人大軍，一切都反映英軍前場人滿之患，修夫基有着幸福的煩惱，還不要數漏他們有一位上屆世盃金靴、近幾季一直在球會及國家隊都保持穩定入球率的星級射手哈利卡尼。

陣容夠強，這班三獅戰將中不少也在近季享盡榮耀。來自曼城的幾位球員，幾乎過去三季必有錦標，今季就成為英超及英聯盃雙冠王；失落夢寐以求的歐聯獎盃，剛好落在另一支英超球隊車路士手上，還有利物浦的球員在前兩季連取歐聯和英超，旨在說明這些球員雖然年紀輕輕，但已經累積一定的捧盃及踢大賽的經驗。

由於今屆破天荒由11個城市合辦，英國倫敦便是其中之一，因此英軍獲安排三場分組賽都在溫布萊進行，若能以首名出線並一路殺入決賽，當中也只得八強戰要飛去羅馬踢，主場之利成為爭標另一優勢。

【不利因素】心魔纏擾頭重腳輕

多年來一直纏擾英格蘭的奪冠魔咒，或者就是自己的心魔。傳媒過份吹捧他們，製造了無形壓力，或者他們本身也未具備最完美的奪冠條件，結果就是表現不似預期，失望而回，最明顯例子就是2006世盃，當時擁有朗尼、謝拉特、林柏特及碧咸等球星，同樣被外界熱捧為奪冠熱門之一，結果他們該屆表現未如理想，「雙特」及朗尼都未能踢出最佳水準，在8強互射12碼不敵葡萄牙出局。

英軍今屆要繼續頂着國民期望，雷聲大隨時又雨點小，尤其部份主力賽前仍受傷患困擾，如哈利馬古尼及佐敦軒達臣兩位中後場核心，就算能趕及復出，也可能因久疏戰陣，未必能展現最佳狀態。正如上述，英軍前場甚具看頭，但有點頭重腳輕的感覺，包括一直找不到一位頂級門將。比克福特「蝦碌」鏡頭多，近季未見進步，曼聯的甸恩軒達臣還處於上位階段，都無法令球迷放心。

再者，英格蘭球隊雖然在上季歐戰取得良好成績，但因為要踢決賽，曼市雙雄與車路士的球員都延遲歸隊。上季在疫情下賽程頻密，球員本身已非常疲勞，而上述三間球會的球員比其他球員踢更多比賽，又無法按時隨隊備戰，正式比賽或發揮不出自身實力，默契也可能受影響。

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