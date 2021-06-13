南韓周日於世盃外亞洲區第二圈分組賽最後一戰，主場鬥黎巴嫩，效力熱刺的孫興民射入2:1那腳致勝12碼，入球後學周六在歐國盃建功的比利時中鋒盧卡古一樣，向着場邊拍攝的鏡頭叫了一聲「Chris stay strong, I Love You」，並用雙手比出「23」的手勢，將入球獻給在丹麥對芬蘭一仗突然暈倒場上險送命的前熱刺隊友基斯甸艾歷臣。

艾歷臣周六在歐國盃首戰，43分鐘準備迎接界外球時突然倒下不省人事，隨後要治療一段時間才恢復清醒，由軍醫用擔架抬走，而比賽也一度腰斬，待艾歷臣證實沒有生命危險後才重開。這次意外後，不少球壇人士都在社交網絡勉勵艾歷臣及為他祈禱，包括一些曾與他共事的隊友及教練，當中比利時中鋒盧卡古就在B組夜場比賽對俄羅斯入球後，對着鏡頭向艾歷臣送上「 Chris, I Love You」，為這位國際米蘭隊友打氣。

至於艾歷臣的前熱刺隊友孫興民，也在周日的亞洲區世盃外有樣學樣。這位南韓前鋒在這場反勝黎巴嫩2:1的下半場，射入致勝12碼後，對着場邊的鏡頭做出「23」的手勢，代表這位丹麥國腳在熱刺所穿的球衣號碼，並同樣說出類似盧卡古日前的話，叫艾歷臣堅強以及表達「我愛你」的訊息。

南韓賽前已確定在第二圈H組以首名出線，晉級第三圈。另外，除了盧卡古與孫興民這兩天在比賽中用行動支持艾歷臣，另一位效力國際米蘭的摩洛哥球員阿舒拉夫，也同樣在周六友賽對布基納法索入球後，對鏡頭做出「24」的手勢，這是艾歷臣在藍黑軍團所穿的球衣。

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