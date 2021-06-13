FIBA亞洲盃外圍賽C組賽事周日假約旦的隔離泡泡開打，陣容大變的香港男子籃球隊打出驚喜，蘇志樂射入全隊最高18分，小將陳怡富亦毫不怯場，惟關島在內線實在佔優，港隊力戰下以83:103告負，兩隊在周二將再次交手。

FIBA亞洲盃外圍賽因疫情多次延期，港隊自去年二月作客見負於C組對手澳洲後一直未有出賽，直至今日才於約旦安曼的中立場閉門鬥關島。變陣出擊的港隊甫開賽便有蘇志樂命中三分球，惟缺少首席中鋒惠龍兒下，全隊最高的楊文綱和蔡駿賢僅高6呎3吋，內線無疑比關島薄弱，後者強攻禁區，在首節打出一波18:0的攻勢。港隊及後在三分線外開火，包括蘇志樂和楊子豐各入三球，助球隊追至40:57完半場。

易邊後，港籃先有陳怡富中投得手，並打出一波8:2的攻勢，惟球隊及後多次出現失誤，遭關島憑反擊拉開分差。一班港將未言棄，陳怡富不斷入楔博得對方犯規，這位24歲小將攻入14分，而蘇志樂、趙鍵鋒、黃律堯、楊子豐得分皆達雙位數，惟身型上港籃實在較關島輸蝕，對方的Jericho Cruz和Tai Wesley以逾五成命中率下，合共轟入29分，港籃終以83:103不敵關島，兩隊在周二將再度碰頭。今場交出10分和6次助攻的黃律堯賽後表示，滿意球隊轉守為攻的表現，創造不少三分線起手的空檔，全隊在三分線外45投16中，惟球隊未能保護籃板，讓關島有較多二次進攻的機會，盼下仗能改善這一點。

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