周六歐洲國家盃B組分組賽丹麥對芬蘭一役，基斯甸艾歷臣在上半場尾段忽然倒下需要接受心肺復蘇，但這名國際米蘭球星命懸一線之際，這場比賽已超越了足球，展現山人性光輝。

艾歷臣於比賽43分鐘準備迎接界外球時突然倒下，隊醫入場為他治理並進行心外壓。當時丹麥球員築起人牆圍着艾歷臣阻擋攝影機鏡頭，有接近事件發生位置的芬蘭球迷亦將兩面國旗拋到球場上，讓醫療人員拉起國旗遮擋，而在以擔架將艾歷臣抬離球場時，他們亦繼續用國旗遮擋以保障其私隱。

歐洲足協（UEFA）在艾歷臣接受治理時曾宣佈比賽暫停，雙方球迷繼續在球場等候並不時高喊艾歷臣的名字為他打氣。及後，比賽在艾歷臣送院並情況穩定後恢復，當丹麥球員由球員通道步出球場，之前亦為艾歷臣的狀況擔心的芬蘭球員，與職員們均向對手鼓掌以示鼓勵，至於普贊柏路於60分鐘頂入、為「新丁」芬蘭取得隊史歐國盃第一個入球後亦拒絕慶祝，芬蘭不論球員和球迷都展現出可貴的風度。

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