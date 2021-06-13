英格蘭 vs 克羅地亞

初盤

英格蘭讓半/一

主勝：1.77倍

客勝：1.92倍

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現時盤口

英格蘭讓一球

主勝：1.92倍

客勝：1.92倍

歐國盃第三日賽事，風頭躉英格蘭終於周日香港時間晚上9時的黃金時間登場。深受港人喜愛的英軍，同時亦深受投注者追捧，就算面對18年世界盃四強在加時淘汰他們的克羅地亞，英格蘭初盤仍要讓半/一「低水」，加上今屆英格蘭更佔主場之利兼人材輩出，反觀格仔軍似有江郎才盡之感，結果英軍被熱捧下在周日下午2:45pm，由半/一盤變為讓足一球，水位為1.92倍。

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