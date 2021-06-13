丹麥周六對芬蘭的歐洲國家盃B組分組賽，因為基斯甸艾歷臣在上半場末段突然暈倒而暫停，幸而在球場上要接受心外壓的艾歷臣其後恢復意識，送院後情況穩定。丹麥國家隊教練夏祖文特在賽後記者會上承認，球員在看到艾歷臣的情況後情緒已經崩潰，但在只有兩個選擇下決定繼續比賽，他為球員們感到自豪。

夏祖文特在丹麥以0:1不敵芬蘭後於記者會上忍淚說︰「這是十分艱難的夜晚，我們全都被提醒了甚麼是生命中最重要的。那是有意義的關係，是那些在我們身邊的人，是我們的家人和朋友。所有、所有、所有的心都是與艾歷臣及他的家人同在。」

歐洲足協（UEFA）在艾歷臣的情況穩定後宣佈，在兩隊球員要求下，UEFA同意在繼續丹麥對芬蘭的比賽，會先完成上半場的4分鐘，休息5分鐘後再進行下半場。然而，夏祖文特透露球員只有兩個選擇︰「我們有兩個選擇，今日繼續比賽或者明日中午12時比賽，而所有人都同意今日比賽。」

夏祖文特續稱︰「歐洲足協並沒施壓要在今晚比賽……老實說，最好是讓它結束。你不能在這樣的情緒下比賽。我們嘗試去贏，令人難以置信的是他們設法上場並嘗試踢下半場。」他表示︰「我有一班我怎樣讚美都不足夠的球員，我為他們互相照顧得如此之好而無比自豪。」

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