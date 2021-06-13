英格蘭vs克羅地亞

比賽地點：英國溫布萊球場

開賽時間：6月13日晚上9點

本港直播電視台：now616及618台

英格蘭

缺陣傷兵：／

上陣成疑：哈利馬古尼、布卡約沙卡

停賽：／

克羅地亞

缺陣傷兵：／

上陣成疑：洛夫雲

停賽：／

軍情簡評

英格蘭賽前最大隱憂是後防大將哈利馬古尼足踝受傷，雖然早前已經復操，但要他周日出戰未免言之尚早，預計馬古尼大有機會缺陣；反觀另一主將中場佐敦軒達臣在早前的熱身賽已經順利復出，但未知會否立即擔正。克羅地亞方面，曾經在英超效力的洛夫雲有輕傷在身，今仗上陣成疑。

賽前論戰

修夫基（英格蘭主帥）：「我們當然對莫斯科一戰（世盃四強不敵對手出局）感到失望，之後兩軍有兩賽非常接近的對賽。他們是一支非常具經驗的球隊，擁有出色的球員、很好的心理質素、令人難以置信的精神及戰術適應能力，所以他們真的是對我們第一場來說是個大挑戰，但我們知道我們有能力擊敗他們。」

達歷（克羅地亞主帥）：「我們會挑選最好的陣容出戰這場比賽，我們擁有具質素的球員，同時我們並不害怕。我們知道英格蘭極具速度，進攻上非常具侵略性，他們亦擁有很多頂級球員。我們需要作出回應去阻擋，同時也會注意控球及嘗試進攻，只是防守對我們沒有好處。」

奧地利vs北馬其頓

比賽地點：羅馬尼亞布加勒斯特國家球場

開賽時間：6月14日凌晨12點

本港直播電視台：now616及618台

奧地利

缺陣傷兵：／

上陣成疑：巴姆加特寧加、阿拿奧杜域、巴姆加特拿

停賽：／

北馬其頓

缺陣傷兵：／

上陣成疑：／

停賽：／

軍情簡評

奧地利有三名主將上陣成疑，當中包括隊長巴姆加特寧加、射手阿拿奧杜域及中場巴姆加特拿。其中33歲的巴姆加特寧加早於今年一月時十字韌帶受傷，雖然早前對英格蘭的友賽後備上陣了9分鐘，但相信今場不會正選上陣；另外阿拿奧杜域早前大腿拉傷，預計正選位置會由史特加前鋒沙沙卡拉積錫取代；而效力賀芬咸的中場巴姆加特拿則有望從膝傷中恢復，但今場同樣上陣成疑。

賽前論戰

科達（奧地利教練）：「我們知道他們的優勢，我們在組織攻勢時要小心，我們不能太輕易失去皮球。我們知道我們將會有較多的控球率，可能較多時間在他們的半場，所以我們需要將皮球快速轉移，並在防守上保持警惕防範對手反擊。」

安祖洛夫斯基（北馬其頓教練）：「我認為自那兩場附加賽後有很多變化，在這兩年來，國家隊每場都在進步，並踢出更好的足球，我們的球員每場比賽亦有長進，這支球隊已經與外圍賽不同了。」

荷蘭vs烏克蘭

比賽地點：荷蘭告魯夫兢技場

開賽時間：6月14日凌晨3點

本港直播電視台：now616及618台

荷蘭

缺陣傷兵：馬菲斯迪歷特

上陣成疑：／

停賽：／

烏克蘭

缺陣傷兵：／

上陣成疑：／

停賽：／

軍情簡評

繼中堅雲基爾雲迪積克未能趕及復出，門將施利臣因確診肺炎及中場雲迪碧克因傷齊齊退隊後，早前操練時鼠蹊受傷的中堅馬菲斯迪歷特，亦鐵定無法趕及在今場復出，意味荷蘭大有機會要用上戴利白蘭特及只有兩次代表國家隊出戰的年輕後衞祖利安添巴上陣，門將方面更要用上38歲的史基倫堡。

賽前論戰

法蘭迪保亞（荷蘭教練）：「我們看過很多烏克蘭的比賽片段，我也認為他們部份球員，我看過他們比賽，我認為他們是一支具質素的好球隊，他們組織良好，所以是一個強硬的對手......馬菲斯迪歷特不會出戰，史基倫堡是我的門將首選。」

舒夫真高（烏克蘭教練）：「球隊的主要任務是分組賽出線，我們理解要與很強的球隊交手，荷蘭便是其中一隊。最重要是我們擁有自己的風格，我們不會去改變它，我們有自己的原則，雖然我們可能會踢4-3-3或3-5-2，但我們基本的理念不會改變。」

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