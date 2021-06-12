比利時在歐國盃B組首戰順利以3球擊敗俄羅斯全取3分，先開紀錄的盧卡古固然非常關鍵，不過，因為卡斯泰尼受傷退下火線而入替的梅尼亞交出1傳1射，表現令人眼前一亮，相信會再右翼衞的位置上令教練馬天尼斯難以選擇。

卡斯泰尼今季由意甲阿特蘭大轉會至英超李斯特城，表現不俗，球會的好表現亦令他在國家隊亦壓過過去的常規正選梅尼亞成為球隊的右翼衞。今次更是這位25歲後衞首次代表比利時出戰國際賽事的決賽周，可惜上半場初段與對方的一次碰撞，就令他要退下火線，但入替他的梅尼亞，就變相助球隊更快取得領先優勢。

今年29歲的梅尼亞，在16年歐國盃和18年世界盃都有份參戰，經驗較多的他入替後臨危不亂，落場後在球隊的右路攻守兼備，上落的時間亦非常合適，為隊友帶來很好的協助。其後更把握對方門將一次撲救失誤，為球隊射入第二個入球。下半場比利時明顯縮後，梅尼亞亦專注防守任務，在面對加強攻下的俄羅斯，亦能協助後防力保不失，當中雖然攔截和解圍的次數不多，但他的位置每次都能協助做好防守。

他更在臨完場前，為盧卡古交出一記靚助攻，在數據上和表現上令人留下深刻的印象，相信教練馬天尼斯下仗很大機會派他出任正選。

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