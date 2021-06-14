葡萄牙於歐國盃F組賽事前遇上噩耗，效力曼城的閘位球員祖奧簡斯路，在新冠肺炎檢測中呈陽性反應，證實已退隊，並徵召了曼聯上季借往AC米蘭的達洛治取代其空缺。

在周二首場分組賽要對匈牙利的葡軍，未開波先有猛將退隊。葡萄牙足總周日宣佈，上季在曼城表現出色並入選PFA年度英超最佳11人的簡斯路，一天前竟然不幸因染上病毒要退隊，並在匈牙利衞生當局協助下，讓這位左閘隔離，而葡萄牙也隨即補選了達洛治入隊。

22歲的達洛治較早前跟隨小葡軍出戰U21歐國盃，一路殺入決賽，可惜最後不敵德國U21飲恨，只能屈居亞軍。他已經馬上飛赴匈牙利布達佩斯，加入大軍當中。

葡萄牙一周前與西班牙進行了熱身賽，賽後因證實西班牙隊長布斯基斯確診新冠肺炎，令葡軍也陷入一片恐慌。不過，簡些路因代表曼城踢歐聯決賽，較遲歸隊而沒有在該仗披甲，但就有出戰之後大勝以色列4:0一仗，更在比賽中獻1入球及1助攻，因此他的缺陣肯定對葡軍排陣有影響。

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