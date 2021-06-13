丹麥中場基斯甸艾歷臣周六在歐國盃對芬蘭之戰，突然暈倒球場，並需要送院治理。英國傳媒引述當地心臟專科醫生指，艾歷臣的職業足球員生涯很可能已經結束，而意大利亦有機會按照法例，禁止這位國際米蘭球星出賽。

29歲的基斯甸艾歷臣在對芬蘭之戰，踢到上半場43分鐘，接應隊友開出界外球時突然暈倒，據報心臟一度停頓五分鐘。雖然即場接受心肺復蘇搶救後，艾歷臣在球場上已經蘇醒，送院後情況亦見穩定，但外界對他的長遠健康及足球生涯，仍然充滿疑問。《每日郵報》就引述英國國民保健服務（NHS）心臟科顧問醫生史葛梅禮指，基斯甸艾歷臣將難以重返職業球壇。「艾歷臣的球員生涯可能就此完結了。意大利會禁止確診心臟有明顯異常的人參與職業運動，那是法例訂明的。」史葛梅禮說。「他們推行相關政策已有一段長時間了，並在超過20年間，將在運動中心臟停頓的死亡率，由超過3%減低至1%以下。」

史葛梅禮又指，意大利擁有全球其中一套最先進的心臟檢測系統，但卻未能預先驗出基斯甸艾歷臣的問題，顯示風險仍然存在。「他效力的是一間意大利球會，所以肯定一開始便已接受過所有檢查。為職業運動員進行心臟病，意大利是首屈一指的了，但他仍然在球場上發病，可見就算已經接受篩查，這種情況仍然會發生。」他說。

史葛梅禮預計，基斯甸艾歷臣將會接受進一步檢查，以找出病發原因，而結果將會直接影響到其職業球員生涯。「他將要接受心臟超聲波檢查，看看心肌出現了甚麼問題。他亦進行磁力共振掃瞄，看看心肌有沒有疤痕。他需要接受全面檢查，或許還要安裝一個稱為除顫器的特殊起搏器。它可以監測每一下心跳，並在發現異常情況時通知你，並對心臟進行電擊。」

雖然艾歷臣有機會就此掛靴，但史葛梅禮認為，事件將可令公眾更關注隱性心臟病問題。「我認為事件可以引起廣泛關注，只要迅速得到醫療協助，就可拯救生命。」他說。

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