比利時順利在歐國盃小組賽首戰以3:0擊敗俄羅斯，雖然在蘋選MOTM中，我們選擇了後備入替的梅尼亞，不過，正選球員當中，梅開二度的盧卡古絕對是最佳球員，特別是他入球後向鏡頭說：「Chris, I love you」，獻給國際米蘭隊友基斯甸艾歷臣。相反有主場之利的俄羅斯今仗表現欠佳，特別是後防兩次致命失誤，門將蘇連得到全場最低的4分。

比利時（3-4-3）

今屆歐國盃被視為奪冠大熱之一的比利時，首仗即使缺少了奇雲迪布尼的情況下，依然可以排出一個實力不俗的陣容作客挑戰俄羅斯。此役前場的盧卡古以及恩歷克卡拉斯克表現相當亮眼，前者除了入球之後亦能夠在前場做到支點作用，而後者就依靠個人技巧及速度在左路多次突破。至於後防方面，雖然3中堅表現未算十分穩定，不過始終未有給予俄羅斯太多機會。

門將

泰拔高圖爾斯 6.5分

後衞

艾達韋列特 6分

保耶達 6.5分

維頓漢 6.5分

中場

卡斯泰尼 6.5分

丹當斯卡 6.5分

泰利文斯 6.5分

杜根夏薩特 7分

前鋒

梅頓斯 6分

恩歷克卡拉斯高 7.5分

盧卡古 8分

俄羅斯正選陣容（4-2-3-1）

主辦國之一的俄羅斯今場雖然慘吞比利時兩蛋，不過其實前線上的迪斯尤巴以及高路雲表現不算差，而且帶給比利時的後防線一定壓力。可惜俄羅斯的防線實在是錯漏百出，兩個失球也與兩名中堅以及門將有直接關係，因此後防線球員被評為全場最低分。

門將

蘇連 4分

後衞

馬里奧費南迪斯 6分

施美安洛夫 4.5分

迪治基亞 6分

施哥夫 5.5分

中場

奧斯多耶夫 5.5分

巴利洛夫 6分

古斯耶耶夫 5.5分

高路雲 6分

祖比連 5.5分

前鋒

迪斯尤巴 6.5分