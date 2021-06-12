周日歐國盃尾場，C組出線大熱荷蘭主場迎戰烏克蘭。這是荷蘭自2014年世盃後重返大賽，不過荷蘭防線失去多名大將，極度不穩；幸前線王牌迪比狀態火熱，有機會與烏克蘭上演入球騷，可捧[2.5球]「大」。（球賽編號：星期日3；now616及618台明日3:00am直播）

荷蘭自2014年世盃勇奪季軍後，出現青黃不接，已連續無緣2016年歐國盃及2018年世盃決賽周。雖然今屆重返大賽，不過帶領荷蘭晉級的教練朗奴高文已轉教巴塞隆拿，自法蘭迪保亞接掌荷蘭後，11戰只得5勝4和2負，勝率不足50%。

更重要是該隊防線不斷收到壞消息，首先是華基爾雲迪積克無法趕及歐國盃前復出，正選門將施利臣又確診新冠肺炎落選，隨時要靠38歲的史基倫堡把關，另一中堅馬菲斯迪歷特又在訓練時受傷，迪保亞賽前確定不會冒險讓他上仗，今仗要以又老又慢的戴利白蘭特，配搭僅代表國家隊上陣兩次的祖利安添巴，防線更加不穩。

早前熱身賽，荷蘭面對蘇格蘭亦要失兩球，幸有狀態火熱的迪比梅開二度逼和對手。今仗要鬥有耶莫蘭高及辛真高壓陣的烏克蘭，殘缺防線料難保清白之身，不過在主場球迷支持下，相信荷蘭仍有力踢爭氣波與對手鬥攻，入球「大」可捧。

文：尊嘉