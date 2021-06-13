英格蘭在歐國盃首戰旗開得勝，以1:0小勝克羅地亞，功臣除了是入球者史達寧之外，交出助攻的中場加雲菲臘斯應記一功，這名25歲中場今場能攻擅守，帶領英軍力抗由前金球獎得主莫迪歷統領的克羅地亞中場，成為了英軍中場發電機。

這名效力列斯聯的25歲中場，在球會時主踢防守中場，今場領隊修夫基卻在他身後放置了迪格蘭賴斯，將加雲菲臘斯的位置移前，嘗試安排這名具速度兼爛打的中場，進行前場逼搶及傳送。結果加雲菲臘斯在上半場18腳傳送，竟錄得100%傳球成功率，當中更放出3次精準長傳予隊友，而且在8分鐘更嘗試了一腳禁區外遠射中框，惜被克軍門將利華高域擋出，未能先替球隊開紀錄。

下半場加雲菲臘斯嘗試壓前參與更多進攻，結果於57分鐘乖巧地傳出致命直線給史達寧入球，助英軍打破疆局後，加雲菲臘斯退後與迪格蘭賴斯組成雙防中，最終他奔跑了全場最多的9.9公里，交次3次攔截及4次搶球成功，協助英軍穩住1:0勝局完場。

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