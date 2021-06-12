上周六丹麥對陣芬蘭的賽事期間，丹麥中場基斯甸艾歷臣在上半場尾段突然倒下，導致球證立即需要吹停比賽。在得知艾歷臣的情況沒有大礙之後，丹麥與芬蘭這場賽事在暫停超過1小時之後重開，芬蘭在全場捱打的情況下，反而在下半場靠柏林聯前鋒普贊柏路頭槌頂入，助芬蘭1:0小勝丹麥。此前從未參加過歐國盃的芬蘭，這支初哥在首度征戰歐國盃的第一場比賽就成功全取三分。

上半場丹麥在艾歷臣暈倒之前，其實已經全面圍攻芬蘭，後者雖然有過幾次反擊機會可惜效果一般，上半場未有錄得1次射門，至於丹麥多番射門就被芬蘭門將哈迪基撲走。直至上半場43分鐘艾歷臣在無對抗情況下暈倒，導致球證即時吹停比賽，而且事隔接近1個半小時後才重開。比賽重開之後，丹麥先以馬菲亞斯贊臣換下艾歷臣，然後兩軍踢完上半場補時的4分鐘，只得5分鐘的中場休息時間就要再進行下半場的賽事。

經過5分鐘的休息時間後，雙方易邊再戰。60分鐘芬蘭在第一次攻門就取得球隊在歐國盃史上首個入球，前鋒普贊柏路接應隊友傳中，在禁區內搶點頂入，助芬蘭領先1:0。戰至73分鐘，尤素夫保臣在禁區內博得12碼，不過由賀積查治主射的12碼被對方哈迪基接實，丹麥錯失極佳的扳平機會。隨後丹麥繼續強攻，81分鐘維斯達加特左路傳中，不過安達斯奧臣搶點被對方後衞解圍在先，最終丹麥無法扳平敗局，以0:1爆冷不敵芬蘭。

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