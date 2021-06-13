歐洲國家盃周日上演三場分組賽，作為港人最愛的風頭躉，D組的英格蘭將於香港時間晚上9時焦點登場，打頭陣於主場溫布萊球場大戰宿敵克羅地亞。午夜起就會進行兩場C組分組賽，凌晨12時會先由奧地利對北馬其頓，荷蘭就會在凌晨3時鬥烏克蘭。

第一場

D組︰英格蘭 vs 克羅地亞

開賽時間：13/06 9:00pm

（Now618及616台直播 ）

- 英格蘭於1966年世界盃於主場溫布萊奪冠後，苦等55年來都無法打破國際大賽冠軍荒，且看今年能否於福地一圓首捧歐國盃冠軍的心願。

- 三獅軍團在2018年世界盃驚喜踢入4強，取得逾20年來國際大賽最佳成績，但當時淘汰他們的對手就是克羅地亞。四個月後英軍就在歐洲國家聯賽D組小組賽，兩次對陣克羅地亞取得賽和0:0及戰勝2:1的戰績。

- 英國倫敦是合辦歐國盃的11個城市之一，令英格蘭坐擁主場之利，英軍三場分組賽均在主場溫布萊進行，佔盡主場之利。

- 英軍部份主力仍受傷患困擾，最大憂慮是後防核心哈利馬古尼受傷，另一位中場主力佐敦軒達臣同有傷在身，兩人能趕及復出的話也未知會否因久疏戰陣，踢不出水準。

- 克羅地亞在三年前的俄羅斯世界盃獲得亞軍後，文迪蘇傑、拿傑迪錫及門將蘇巴錫等功臣相繼退出國家隊，球隊成績下滑，去年共8場比賽僅贏2場；但格仔軍今年成績見改善，最近4場比賽僅不敵世界排名第1的比利時。

第二場

C組︰奧地利 vs 北馬其頓

開賽時間：14/06 12:00am

（Now618及616台直播）

- 「新丁」北馬其頓是國家隊27年歷史以來首次參加重大國際賽事決賽周，據FIFA資料顯示北馬現時世界排名為第62位，是今屆歐國盃排名最低的參賽國家。

- 北馬經驗上相對奧地利不足，但球隊過去14場比賽只輸了2場，4月初在世盃外作客以2:1戰勝德國，更成為球隊代表作。

- 奧地利大軍有20人來自德甲或德乙，雖然陣中有阿拉巴、沙比薩及阿拿奧杜域幾個熟悉名字，惟球隊近5仗只贏1場，面對實力一般的蘇格蘭及斯洛伐克亦無法取勝。

- 奧地利於2019年舉行的歐國盃外圍賽面對北馬其頓，取得兩戰全勝的成績，但該國此前於2008及2016年兩次打入歐國盃決賽周，都未能在小組賽出線。

第三場

C組︰荷蘭 vs 烏克蘭

開賽時間：14/06 3:00am

（Now618及616台直播）

- 兩支球隊均被視為有機會以小組首兩名出線，今仗有機會成為決定哪支球隊在小組優勢較大的關鍵賽事。

- 荷蘭是自2014年世界盃勇奪季軍後重返國際大賽，此前他們連續無緣2016年歐國盃及2018年世盃決賽周。當年領荷蘭晉級的教練朗奴高文已轉教巴塞隆拿，新帥法蘭迪保亞接掌橙軍後，11戰只得5勝4和2負，勝率不足50%。

- 荷蘭有防線不穩問題，除華基爾雲迪積克無法趕及歐國盃前復出，正選門將施利臣亦確診肺炎落選，另一中堅馬菲斯迪歷特同於訓練時受傷，首戰無緣上陣。

- 早前熱身賽，荷蘭面對蘇格蘭亦要失兩球，但有大勇的迪比梅開二度逼和對手；烏克蘭兩場熱身賽則悉數勝出，且面對愛爾蘭及塞浦路斯均一球未失，保持清白之身。

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