意大利上周五在歐國盃揭幕戰以3:0大勝土耳其，於A組旗開得勝。不過，意軍首個入球其實是多得土耳其守將美列迪美羅送禮，將杜文尼高貝拉迪的傳中球撞入自己龍門。根據Opta統計，這是決賽周史上第一次由烏龍球開齋。

這場揭幕戰形勢相當一面倒，意大利全場24次射門8次中龍，射門次數是土耳其的八倍之多。單計上半場，意大利在射門數字上更以14:0完勝土耳其，令對方成為自1980年歐國盃開始統計以來，第3支在頭45分鐘錄得零射門的球隊。

對於被批評踢法保守招致大敗，土耳其教練根尼斯承認今仗技不如人。「意大利是表現較佳的一隊，我們輸了給踢得較好的球隊。」根尼斯說。「對方主導了比賽，我們經常丟失控球權，讓他們有機可乘。我們失了第一球後便失去了集中力，讓對方控制了戰局。他們越踢越好，我們就漸漸偏離了自己的風格，變得越來越疲倦，力不從心。」

土耳其今仗可謂打了「半場好波」，上半場球隊明顯希望保持不失，球隊基本上大部分時間都10人守在後面，成功令意大利無法入球。不過，球隊的反擊能力不足，往往有機會時前場只有布拉卡爾馬斯一人獨力難支。下半場球隊換入辛基斯安達後令反擊速度提高，希望嘗試進攻，但就令後防有更多空位致失球，其後門將烏古簡卡基亞的傳球失誤更間接令球隊三分全失。

文：童健