也不怕暴露年齡了，白先勇先生的散文《驀然回首》，是我輩高中年代中文科之範文；因緣際會，早前把文章重讀了一遍，對文首一段頗有共鳴。白先生指翻看舊作時，會驚訝於自己曾經的幼稚。的確，多活幾年，閱歷豐富了，好些想法都會改變。記得年前曾於此欄把時任塞爾特人籃球事務總裁安治（Danny Ainge）的管理哲學批評到一文不值；到日前讀到他退休的新聞，又回顧了他經營球會的種種，實在有必要稍作平反。

先考古一下。對許多球迷來說，安治幾乎是「討厭」的同義詞。成長於90年代，正值公牛王朝，十之八九崇拜佐敦（Michael Jordan）。記得公牛首次三連霸尾關，於決賽對太陽；「飛人」大戰「惡漢」巴克利（Charles Barkley）自然矚目，可是比賽期間，太陽隊中一個白人身影亦不時成為焦點。球技談不上很出眾，令人印象深刻的除三分球頗準外，就只有嘴巴說個不停的喋喋不休，老是不停挑釁我心中神性不可侵犯的偶像佐敦，看着就感煩厭。當時年少，世界觀只是非黑即白的簡單，故此老早把他歸類為「奸角」。其時我還未成熟到能了解，一隊伍人，各司其職；為了勝利，這些口舌上的髒活，總要有人擔當。

至由球員轉當管理層，安治亦依然沒怎樣受歡迎過。球迷愛球隊也愛球星，偏偏安治的營運手法就幾乎把人的因素排除在外。有價值留低，到不合他的發展方針，任你全身流着綠軍的血，也照樣送走無誤；組成三巨頭於2008登頂，卻為了縮短重建期而把奪冠功臣皮雅斯（Paul Pierce）和加納特（Kevin Garnett）交易出去；I湯馬士（Isaiah Thomas）為球隊鞠躬盡瘁，也同樣不留情面；可是幾年過後，當看見塞軍的重建陣痛期比其他老牌球會都要短。我非全盤同意他的手法，始終認為恩威並施方能服眾，可是於職場多打滾幾年之後，就更明白好人易為，醜人難當。能體體面面的以老好人姿態取得成功當然很好，但成功之中，醜人同樣不可或缺。勇於放下身段接受醜人角色，是種勇氣，也算得上是種境界吧。

伍家謙

多媒體工作者

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