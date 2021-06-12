周六丹麥對陣芬蘭的賽事期間，丹麥中場基斯甸艾歷臣在上半場尾段突然倒下，導致球證立即需要吹停比賽，而且隊醫入場需要對這名中場進行心外壓。正當艾歷臣倒下之後，丹麥隊長卡積亞心知不妙，已經立即上前救人，至於球證同樣反應非常快速，立即吹停比賽並且向場邊的醫護人員揮手，兩人的反應才得以救回艾歷臣一命。

過去有不少球員曾經在球場上暈倒，因此即時的急救對於暈倒的球員而言實在非常重要，這次艾歷臣在場上未有對抗的情況下突然倒下，丹麥隊長卡積亞就做了一個非常好的榜樣。事關雖然艾歷臣倒下時身邊有不少球員，但出任後防的卡積亞仍然立即衝到艾歷臣身邊，並且試圖用手阻止艾歷臣吞下自己的吞頭。在醫護人員進行急救的時間，卡積亞就召集所有球員包圍艾歷臣，阻止媒傳繼續進行拍攝，然後又有安慰在場邊哭泣的艾歷臣妻子。

除了卡積亞之外，其實今仗的主球證安東尼泰萊在眼見艾歷臣倒地之後，同樣立即吹停比賽，然後要求醫護人員立即入場進行急救，因此卡積亞與球證泰萊的當機立斷，才令到艾歷臣得到適當的救治。

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