【美洲盃開鑼】2021年美洲國家盃正式開打，揭幕戰由兩周前才成為主辦國的巴西主場鬥委內瑞拉。巴西早前雖鬧罷踢風波，但球員已決定參戰，軍心回穩，加上球隊在近日的世界盃外圍賽表現穩定，今仗有力大勝對手，巴西讓兩球捧上盤。（球賽編號：星期日61；香港開電線77及有線661台明日5:00am直播）

文：港生

原本今屆的美洲盃由哥倫比亞和阿根廷合辦，但分別因反政府示威和疫情嚴峻無法主辦賽事，南美足協終在開打前兩周宣佈由巴西接手，所有賽事閉門上演。巴西在上屆2019年以主辦國的身份成功奪冠，今再擁東道主身份，森巴兵團衞冕機會似乎亦大增。翻查數據，巴西上屆在開幕戰以3:0大勝玻利維亞，今仗再有主場之利下，可再敲3:0波膽。

尼馬近況大勇

事實上，巴西近期表現不俗，在6月進行的2場世盃外，球隊2戰全勝兼1球不失，陣中球星尼馬2仗合共交出2入球2助攻，狀態大勇，今仗有望繼續率領森巴的進攻線。巴西前場更是人才輩出，除尼馬外，更有在英超效力的羅拔圖法明奴、李察利臣和加比爾捷西斯，絕對有力攻破委內瑞拉大門。

後防方面，上月在歐聯決賽因傷退下火線的堤亞高施華亦有入選，但他因傷未有在6月2場世盃外中上陣，相信教練迪堤會繼續派出艾達米列達奧和馬昆奴斯哥利亞扼守中路。巴西近期防守滴水不漏，近6場賽事5場保持不失，球隊擁有艾利臣比加及艾達臣摩拉斯兩位世界級門將，無論誰上陣，委內瑞拉破門都有一定難度。

委內瑞拉啞火

委內瑞拉近況不穩，在6月2場世盃外分組賽僅得1和1負，兩名中場主力、效力FC多倫多的蘇迪爾度以及上季由曼城外借到CF格蘭納達的恩高靴里拉，在兩仗分組賽都因傷缺陣，料依然倦勤。球隊主力射手、效力阿特蘭大聯的祖斯夫馬天尼斯近兩仗亦未有「士哥」，他的啞火直接削弱球隊破門能力。論對賽往績，雙方近五次交手，巴西取得4勝1和佳績佔優，加上今季美洲盃5隊的小組中前4支球隊都能出線，委內瑞拉或會集中火力對付有能力搶分的球隊，今仗不看好。

英超三將增強進攻套路

簡評：巴西今屆鋒線由英超兵領銜，在最近四場國際賽中，羅拔圖法明奴、李察利臣及加比爾捷西斯都有披甲，當中前兩者更悉數擔任正選。加上天王巨星尼馬，今場可排出全攻型戰陣令人期待，套路上也有更多變化。三位英超前鋒中，「耶穌仔」近四場雖然沒有入球，但獻出兩助攻。

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