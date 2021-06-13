歐國盃第二日賽事，B組第一場賽事就出現咗令人嚇親嘅畫面，好在突然暈低嘅丹麥中場基斯甸艾歷臣被抬離場前已經醒番。何輝就話好在哥本哈根球場嘅醫療設備好齊全，先可以喺分秒必爭嘅情況下救到人。不過講番場波，佢就覺得今場輸波嘅丹麥，就算艾歷臣出事前都表現一般。至於同日另一場比利時鬥俄羅斯，歐洲紅魔就算夏薩特狀態不佳﹑迪布尼缺陣，但兵源充足表現都不俗，值得成為歐國盃大熱。

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