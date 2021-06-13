布卡約沙卡上季在阿仙奴光芒四射，並獲得英格蘭領隊修夫基徵召，參加今屆歐國盃決賽周。這位19歲翼鋒表明希望在今屆賽事交出好表現，不負綽號「辣椒仔」威名。

布卡約沙卡上周在對奧地利的熱身賽，取得個人首個國際賽入球，狀態相當不俗。雖然修夫基未必會在周日對克羅地亞的首場分組賽，安排沙卡出任正選，但這位小將表明能有機會出席歐國盃決賽周，已感到相當興奮，並會全力為「三獅軍團」作出貢獻。「能夠到這裏參賽，我既高興又興奮。能夠參加大賽實在相當難得，所以每當機會來臨，我都會全力以赴。」

沙卡又透露因為在阿仙奴表現出色，所以隊長奧巴美揚給他起了「辣椒仔」這個綽號。「那是奧巴美揚起的，當時他是用法語說出的。」沙卡說。「有一次練習時我不斷入球，射門亦勁度十足，練習結束後他便不斷以法語叫我『辣椒仔』。之後越來越多人這樣叫我，我亦因而多了一個花名。」

除了布卡約沙卡之外，其實英格蘭不少球員都有有趣的花名，當中於史托港出生的曼城翼鋒菲爾科頓，就因為踢法酷似西班牙名將恩尼斯達而被稱為「史托港恩尼斯達」。不過，他因為最近染了一頭金髮，向在1996年歐國盃表現出色的加斯居尼致敬，所以又被稱為「史托港加斯居尼」，而他對這個新綽號亦頗為受落。「我完全不介意，他（加斯居尼）是一位偉大的球員。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波