曾打入18年世界決賽的克羅地亞，近年似乎有青黃不接之勢，但曾效力利物浦的比斯肯卻指出，該國其實不乏潛質優厚的新星，很快便有「新莫迪歷」出現。

身為克羅地亞U21教練的比斯肯認為，克羅地亞曾經出產蘇加與莫迪歷這樣的球星，所以他從沒擔心過格仔軍團會有人才凋零的問題。「克羅地亞人天生就有運動才能，所以毋須擔心我們的足球前景。我相信優秀的球員會繼續湧現。」比斯肯說。「大家可以看看莫迪歷與蘇加，一位是金球獎得主，另一位則在1998年僅僅屈居施丹之下，這絕對是卓越的成就。莫迪歷能夠打破美斯與基斯坦奴朗拿度的壟斷得獎，鼓舞了很多小孩子的心。」

「我敢肯定，看到這樣的一個運動員，一個有着驚人專注力與奉獻精的人，一個全力磨練與發展個人天賦的球員，一定有很多克羅地亞的孩子，希望追隨他的腳步。」這位43歲名宿續道。

比斯肯又指，克羅地亞U21已有幾名新星嶄露頭角，當中艾雲奴錫與加華度爾更有份入選今屆歐國盃大軍。「很幸運，我能與一班出色的小國腳合作，如果要點選三人來看的話，我就會揀艾雲奴錫、路禾馬查與加華度爾。」他說。「我們向來盛產偉大的前鋒，並有一班後起之秀，在這個位置上展示了巨大的潛力。假以時日，我肯定我們會有不只一位，而是幾位優秀的年輕前鋒。」

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