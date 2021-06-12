上周六丹麥0:1不敵芬蘭的賽事當中，在上半場尾段發生了一件恐怖意外，效力國際米蘭的中場基斯甸艾歷臣在毫無對抗的情況下突然暈倒，一度令到賽事要中止。在歐國盃發生如此重大的意外，足球界包括艾歷臣的隊友及前教練都紛紛在社交網站上發文為這名丹麥中場打氣，就連正在參加歐國盃的德國隊，亦全隊站在艾歷臣的海報前拍照，希望向他傳達正能量。

在艾歷臣出事之後，已經先後有基斯坦奴朗拿度（C朗）、拉舒福特及連格在社交媒體上發文為艾歷臣祈禱。隨後一眾艾歷臣的隊友及以前合作過的好友都紛紛發文，最近離開了國際米蘭的教練干地、曾在熱刺執教過艾歷臣的巴黎聖日耳門（PSG）普捷天奴以及一眾國際隊友如拿達路馬天尼斯、阿舒拉夫以及尼高路巴列拿都在IG為艾歷臣打氣，由於艾歷臣曾經效力過熱刺，因此首席射手哈利卡尼亦有送上祝福：「艾歷臣，我將我所有的愛傳給你和你的家庭，保持強大兄弟！」。

不過目前正在備戰對陣歐國盃的德國，同樣顯得十分有誠意，事關他們整隊站在艾歷臣的大幕前，一起舉着大姆指拍攝一張大合照，並寫上：「我們的思想永遠與你在一起，基斯甸艾歷臣。希望你可以盡快復出。」

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